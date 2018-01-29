Ренат Акчурин: Качество лечения в Татарстане ничем не отличается от московского

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Кардиохирург, академик РАМН и почетный член Академии наук РТ Ренат Акчурин сравнил качество лечения в Татарстане и Москве во время визита в Межрегиональный клинико-диагностический центр в Казани.

«Я посмотрел тяжелых больных. Коллеги работают с ними так же, как и я бы это делал. У нас вот разночтений не было, все было в унисон. Мнения одинаковы. Я могу сегодня сказать, что никаких отличий в лечении в Москве и в Татарстане нет. Есть небольшая разница между зарплатами врача в Москве и в Татарстане. Но, надеюсь, этот вопрос решат без нас», – заметил руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии Института клинической кардиологии имени А. Л. Мясникова Российского кардиологического научно-производственного центра РАМН Ренат Акчурин.

В МКДЦ профессор принял участие в консилиуме кардиохирургов клиники. Специалисты обсудили сложные случаи у пациентов центра. Также Акчурин проконсультировал пациентов МКДЦ.

«Чаще всего заболевания касаются коронарных артерий. Больше всего операций в мире и в России выполняются у пациентов, у которых поражены коронарные артерии. И, к сожалению, это главное заболевание, которое уносит жизни больных в продуктивном возрасте – от 60 до 80 лет», – отметил кардиохирург.