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В Крыму сгорели семь зданий на территории Свято-Успенского монастыря

29 января 2018, 11:47 , Фото: wikipedia.org

В Крыму сгорели семь зданий на территории Свято-Успенского монастыря Площадь пожара превысила 330 квадратных метров.
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(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В Бахчисарайском районе Крыма на территории Свято-Успенского монастыря случился пожар, сообщает «Российская газета».

Минувшим вечером в районе скита загорелся одноэтажный дом. К моменту появления пожарных расчетов пламя распространилось на шесть соседних зданий. В горящих домах обрушилась кровля, площадь пожара превышала 330 квадратных метров.

Огнеборцам пришлось обратиться за помощью к пожарным из ближайших населенных пунктов. Через час им удалось справиться с огнем.

В результате пламя полностью уничтожило здание трапезной, три жилых помещения и три лавки. Никто не пострадал.


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