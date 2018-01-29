В Крыму сгорели семь зданий на территории Свято-Успенского монастыря

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В Бахчисарайском районе Крыма на территории Свято-Успенского монастыря случился пожар, сообщает «Российская газета».

Минувшим вечером в районе скита загорелся одноэтажный дом. К моменту появления пожарных расчетов пламя распространилось на шесть соседних зданий. В горящих домах обрушилась кровля, площадь пожара превышала 330 квадратных метров.

Огнеборцам пришлось обратиться за помощью к пожарным из ближайших населенных пунктов. Через час им удалось справиться с огнем.

В результате пламя полностью уничтожило здание трапезной, три жилых помещения и три лавки. Никто не пострадал.