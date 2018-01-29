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Экономика и финансы

Таможня начала отслеживать дорогие покупки россиян за рубежом

29 января 2018, 12:30

Федеральная служба получает информацию о дорогих покупках из систем tax free и от правоохранителей других стран.
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(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Таможня стала оперативно узнавать о дорогих покупках россиян за рубежом, сообщает РБК со ссылкой на «Ведомости»

Федеральная таможенная служба получает информацию о дорогих покупках из систем tax free и от правоохранительных органов других стран. 

Таможенники обратили внимание на крупных бизнесменов и госслужащих. С начала года задержаны товары на 200 млн рублей, начаты 40 экспертиз.

При въезде в РФ пошлиной не облагаются заграничные покупки общей стоимостью до 10 тыс. евро. Сверх этой суммы нужно заплатить налог в 30 процентов. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, нарушителям таможенных правил грозят штраф и конфискация товара.


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