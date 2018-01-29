В Казани отметили День Индии

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). День Индии отметили в Доме Дружбы народов Татарстана традиционными индийскими танцами, песнями и показом индийского кино, сообщает информационный центр ДДнТ.

До начала кинопоказа перед зрителями выступил ансамбль «Сантош» с народным танцем штата Раджастхан — самого большого штата в Индии.





В мероприятии принял участие специальный гость из Индии — певец Симон Сидху. Артист рассказал, что музыкой он начал заниматься с семи лет, и уже довольно известен в Индии и за ее пределами. В Казани Симон Сидху исполнил две песни – о матери и Дне Республики Индия.



В рамках празднования Дня Индии жителям и гостям Казани показали фильм 2016 года «Дангал», который основан на реальных событиях и рассказывает о судьбе отца и его дочерей.



Праздник для казанцев организовал Центр по развитию культурных связей Татарстана и Индии.