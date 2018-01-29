Все новости Татарстан Россия

Культура

В Казани отметили День Индии

29 января 2018, 15:28 , Фото: addnt.ru

В Казани отметили День Индии В мероприятии принял участие специальный гость из Индии — певец Симон Сидху.
День Индии отметят в Доме дружбы народов РТ показом фильма «Дангал»
В Казани отметят День Индии
Для пожилых и инвалидов Елабуги провели «День Индии»
Дни Индии проходят в Казанском университете

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). День Индии отметили в Доме Дружбы народов Татарстана традиционными индийскими танцами, песнями и показом индийского кино, сообщает информационный центр ДДнТ.

До начала кинопоказа перед зрителями выступил ансамбль «Сантош» с народным танцем штата Раджастхан — самого большого штата в Индии.

IMG_8259

В мероприятии принял участие специальный гость из Индии — певец Симон Сидху. Артист рассказал, что музыкой он начал заниматься с семи лет, и уже довольно известен в Индии и за ее пределами. В Казани Симон Сидху исполнил две песни – о матери и Дне Республики Индия.

В рамках празднования Дня Индии жителям и гостям Казани показали фильм 2016 года «Дангал», который основан на реальных событиях и рассказывает о судьбе отца и его дочерей.

Праздник для казанцев организовал Центр по развитию культурных связей Татарстана и Индии.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter