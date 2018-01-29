Арендаторам квартир могут вернуть уплаченные налоги

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Минстрой России подготовил законопроект, предусматривающий налоговый вычет для арендаторов квартир. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заместителя главы ведомства Никиту Стасишина.

Инициатива касается обладателей договоров найма помещений сроком более 11 месяцев, пояснил замминистра. Арендаторы смогут получать налоговый вычет в размере 13 процентов от затраченных средств.

Ожидается, что законопроект поможет вывести из тени доходы от нелегальной аренды квартир.

На сегодняшний день покупатели квартир могут вернуть уплаченный НДФЛ с суммы до 2 млн рублей, но не более 260 тыс. Вернуть налоги с аренды смогут только те наниматели, которые не пользовались этим вычетом. При этом если имущественный вычет на покупку жилья использован не в полном объеме, то остаток можно будет получить в виде вычета по найму жилья, и наоборот.