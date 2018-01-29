ПАО «АКИБАНК» инвестирует в строительство ЖК «Садовое кольцо»

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). ПАО «АКИБАНК» выступило соинвестором строительства жилого комплекса «Садовое кольцо» в Казани, заказчиком которого является группа компаний «Садовое кольцо». Сумма инвестиций ПАО «АКИБАНК» составила 200 млн рублей.

Новый жилой комплекс бизнес-класса в Казани «Садовое кольцо» – это сочетание современной архитектуры, дизайнерских и эргономических решений, надежных технологий и высоких стандартов качества. Уникальное расположение в акватории реки Казанки рядом с мостом Миллениум и проспектом Фатыха Амирхана делает жилой комплекс доминирующим проектом в Ново-Савиновском районе Казани. Минимальное расстояние до реки – 200 м. Жилой комплекс переменной этажности (от шести до 19 этажей) спроектирован особым образом, максимально раскрывая открывающиеся виды на величественный Казанский Кремль и на реку Казанку.

Старт продаж – июнь 2018 года.

Для желающих приобрести квартиры в современном новом комплексе ПАО «АКИБАНК» предлагает множество разных программ ипотечного кредитования. Подробности по телефону: 8 (800) 100-25-42 (звонок по РФ бесплатный).



ГК «Садовое кольцо» – крупная московская строительная группа с десятилетним опытом работы в строительном бизнесе в Москве и Московской области. Общая сметная стоимость выполненных работ – более 12,8 млрд рублей, общая площадь застройки – более 128 га.

Руководством ГК «Садовое кольцо» принято решение о расширении географии своего бизнеса и реализации первого проекта в Казани совместно с ПАО «АКИБАНК».

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