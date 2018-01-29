Челнинские родители назвали новорожденных Златовласом, Севериной, Нафанаилом

(Набережные Челны, 29 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинские родители в прошлом году называли новорожденных такими редкими именами, как Златовлас, Северина, Нафанаил, сообщила на деловом понедельнике начальник Управления ЗАГСа Равиля Зарипова.

Всего в прошлом году челнинцы использовали более 800 имен. Самыми популярными для мальчиков стали Тимур, Амир, Артем, Данил, Карим. Для девочек — София, Ясмина, Амина, Арина, Алиса.

Использовали родители для новорожденных и редкие имена. Так, девятый ребенок в семье Голубь получила имя Авиэль. Также мамы и папы назвали дочерей Властелиной, Береславой, Севериной, а мальчиков — Дамианом, Нафанаилом, Златовласом.

Среди рожденных в прошлом году девочек совсем нет Людмил, Гульнар, Ларис, Роз. Никто не назвал сына Борисом.