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Экономика и финансы, Наука и образование

На повышение качества образования российские вузы дополнительно получат 31 млрд рублей

29 января 2018, 13:24

По словам полпреда Президента в ПФО, новый подход уже сейчас позволяет студентам коммерциализировать свои идеи.
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(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО Михаил Бабич во время встречи со студентами Пермского края отметил, что на 2018 – 2025 годы на развитие системы качества и доступности образования дополнительно направлен 31 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО.

Уже сейчас средства, которые направлялись на создание федеральных и национально-исследовательских университетов, опорных вузов, по его словам, создали не только высокий уровень образования, но и научно-технологическую среду, производственную базу в высших учебных заведениях. Так, за 2016 – 2020 годы по специальной Федеральной целевой программе на развитие системы высшего образования России будет выделено 113 млрд рублей.

Как подчеркнул Михаил Бабич, все это дает студентам возможность получать и теоретические знания, и практически применять их, реализуя свои разработки в стенах своих вузов, доводить их до логического завершения и в том числе до коммерциализации. При этом, поскольку образование становится все более конкурентоспособным, работодатель прицельно приходит за хорошими студентами в вузы, сопровождает их, стимулируя все больше целевых наборов.

Президентские, правительственные, краевые стипендии, стимулирующие студентов, которые показывают хорошие результаты в учебе и результаты ЕГЭ, как заметил полпред в ПФО, тоже государственные «катализаторы», способные популяризовать образовательный процесс, серьезную работу самостоятельную работу и стремление к высоким показателям в учебе.
 


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