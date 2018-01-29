(Набережные Челны, 29 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В прошлом году в 98 челнинских семьях родились двойняшки. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГСа Равиля Зарипова.

Зарипова отметила, что в Автогражде число новорожденных двойняшек растет. Так, в 2016 году на свет появилось 80 парных младенцев. А Лилии и Радику Насифуллиным судьба подарила сразу трех сыновей — Данияра, Ильнура и Тимура.

Еще один своеобразный рекорд был отмечен в Челнах в прошлом году. В 2016 году в городе в семье Тимохиных появился 12-й ребенок, а в 2017 году у Колобуховых — 15-й.

Самым возрастным отцом стал 66-летний челнинец, а самой возрастной мамой — 47-летняя горожанка.