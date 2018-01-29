(Набережные Челны, 29 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах по итогам прошлого года наблюдается спад рождаемости, сообщила начальник Управления ЗАГСа Равиля Зарипова на деловом понедельнике.

В прошлом году на свет в Автограде появилось 7377 детей, что на 1068 младенцев, или 12,6 процента меньше, чем в позапрошлом году. По республике этот показатель составил 13,8 процента. Причем мальчиков родилось чуть больше, чем девочек.

Сохраняется также тенденция к уменьшению появления первых детей. В Челнах она наблюдается седьмой год подряд. Так, если в 2007 году 61 процент малышей были первенцами, то в прошлом году они составили 40 процентов от числа новорожденных.

Несмотря на спад, Челны занимают второе место после Казани среди городов с наивысшим уровнем рождения детей на тысячу человек. В Автограде этот показатель достигает 13,9. Из двух роддомов ежедневно выписываются до 30 грудничков, отметила Зарипова.