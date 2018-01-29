«Камгэсстройцентр» выплатил долг по зарплате в размере около 10 млн рублей

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Долг по зарплате перед сотрудниками предприятия в размере около 10 млн рублей выплатило набережночелнинское предприятие ООО «Камгэсстройцентр» благодаря работе республиканской межведомственной комиссии. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«С недобросовестными руководителями предприятий и организаций, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, ведется постоянная работа. Решением этих вопросов в республике занимаются республиканская межведомственная комиссия по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и координационный совет по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», – говорится в сообщении.

В ходе проведенных мероприятий перед 75 работниками ООО «Камгэсстройцентр» погасило долг на общую сумму около 10 млн рублей. Организация работает в сфере строительства.

Вопросы своевременной выплаты заработной платы и погашения просроченной задолженности находятся в Татарстане на особом контроле, поэтому работа с предприятиями-должниками будет продолжена, отмечает пресс-служба Минтруда РТ.