Резиденты челнинской ТОСЭР пожаловались на нехватку кадров

(Набережные Челны, 29 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Резиденты челнинской ТОСЭР испытывают нехватку кадров, хотя зарплата на предприятиях одна из самых высоких в городе. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Эльдар Тимергалиев на деловом понедельнике.

По словам Тимергалиева, сегодня средняя зарплата на предприятиях ТОСЭР составляет 36 – 38 тысяч рублей. На отдельных предприятиях этот показатель достигает 52 тысяч рублей. Однако это не спасает резидентов от кадрового дефицита. Компании ищут специалистов по всей стране и даже по всему миру.

По мнению чиновников, назрела необходимость выработки совместной с учебными заведениями стратегии подготовки и переподготовки квалифицированных кадров под нужды существующих производств и будущих инвестиционных проектов. В ближайшее время планируется провести встречу руководителей вузов и колледжей Челнов с представителями предприятий-резидентов для решения кадрового вопроса.