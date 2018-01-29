Стивен Спилберг анонсировал пятый фильм о приключениях Индианы Джонса

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Американский режиссер Стивен Спилберг анонсировал пятый проект о приключениях Индианы Джонса, пишет «Газета.Ru».

Премьера экшна запланирована на 10 июля 2020 года. Ради этого проекта Спилберг отложил работу над мюзиклом «Вестсайдская история».

Исполнительным продюсером выступит Джордж Лукас, а композитором киноленты станет Джон Уильямс.

Актер Харрисон Форд примет участие в съемках фильма. Также известно, что в новой картине не будет сниматься Шайя ЛаБаф – исполнитель главной роли в предыдущих частях.

В марте этого года ожидается громкая премьера Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться».