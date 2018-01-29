В России появятся специальные полигоны для добычи «трудной» нефти

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Нефтяники с 2019 года получат возможность отрабатывать новые методы добычи трудноизвлекаемой (сланцевой) нефти на отдельных полигонах. Об этом пишет газета «Известия».

Министерство природных ресурсов и экологии РФ готовит базу для развития технологий добычи трудноизвлекаемой нефти в стране. В ведомстве решили дополнительно стимулировать разработку нетрадиционных запасов сырья и создать отдельный вид пользования недрами – специальные полигоны, говорится в подготовленных министерством поправках к закону «О недрах».

Тестовые полигоны для добычи «трудной» нефти будут распределяться по заявкам нефтекомпаний.

Лицензия на добычу трудноизвлекаемой нефти будет бесплатной. При использовании полигона компания будет освобождена от регулярных платежей за разведку недр и налогов на добычу.