Исполком Челнов намерен добиться снижения пороговых показателей для резидентов ТОСЭР

(Набережные Челны, 29 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Исполком Набережных Челнов намерен добиться снижения пороговых показателей для резидентов ТОСЭР. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Эльдар Тимергалиев на деловом понедельнике.

По его словам, снижение пороговых показателей для резидентов ТОСЭР является одним из важнейших задач 2018 года. В первую очередь исполком будет добиваться снижения показателя по созданию рабочих мест – с 30 до десяти. «Современные производства не требуют большого числа сотрудников», – пояснил чиновник.

Также власти Челнов хотят добиться снижения инвестиционного порога – с 50 млн рублей до 15 млн. По словам докладчика, это расширит доступ к программе ТОСЭР малого бизнеса.

Немаловажно и то, что пороговые показатели новых татарстанских ТОСЭР гораздо ниже, чем у Челнов. Так, в Чистополе от резидента требуется вложить за весь период деятельности 2,5 млн рублей, в Зеленодольске – 10 млн рублей, в Нижнекамске – 15 млн.

«Мы рассматриваем ТОСЭР Татарстана как единую команду, – заметил Тимергалиев. – Потому что у каждой есть своя специфика, свои отраслевые особенности. Но пороговые показатели, на наш взгляд, не должны разительно отличаться».

Кроме того, в 2018 году планируется появление в ТОСЭР таких новых видов деятельности, как ИТ-технологии и переработка отходов.