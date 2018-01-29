В 2017 году резиденты челнинской ТОСЭР заплатили 710 млн рублей налогов

(Набережные Челны, 29 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В 2017 году резиденты набережночелнинской ТОСЭР заплатили 710 млн рублей налогов. Об этом сообщил на деловом понедельнике в мэрии Автограда заместитель руководителя исполкома города Эльдар Тимергалиев.

Основная часть отчислений, 524 млн рублей, поступила в федеральный бюджет. 80 млн рублей составили поступления в бюджет республики, 19 млн рублей – в бюджет муниципалитета. На страховые взносы пришлось 88 млн рублей.

Налоговых льгот, включая страховые платежи, резидентам предоставлено на 281 млн рублей.

После истечения срока действия статуса ТОСЭР 21 резидент будут отчислять в бюджеты всех уровней 3,6 млрд рублей в год. При этом федеральные платежи и республиканские отчисления составят по 1,4 млрд рублей. 50 млн рублей будут оставаться в городе, 699 млн станут поступать во внебюджетные фонды.