Песня о Путине принесла «Грэмми» американскому композитору Рэнди Ньюману

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Премия «Грэмми» за лучшую аранжировку досталась американскому композитору Рэнди Ньюману, написавшему песню под названием «Путин» (Putin). Об этом сообщает Газета.Ru.

В песне речь идет о Президенте РФ Владимире Путине, который, согласно тексту, «любит свою Родину», может «включить ядерный реактор» силой мысли, а когда «снимает рубашку», то «сводит женщин с ума», уточняет РИА «Новости».

Конкуренцию в борьбе за «Грээмми» Ньюману составили Джастин Гурвиц с аранжировкой песни Another Day Of Sun из кинокартины «Ла-ла-ла ленд», а также треки Every Time We Say Goodbye и его автор Хорхе Каландрелли и I Loves You Porgy Шелли Берга.