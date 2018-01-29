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Политика

Аксенов заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины

29 января 2018, 07:27

По словам главы Крыма, присоединение полуострова к России сделало его «неприступной крепостью».
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(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Возвращение Крыма в состав Украины невозможно ни при каких условиях. Об этом заявил его глава Сергей Аксенов, сообщает Газета.Ru.

«Крым никогда не вернется в состав Украины, и бессмысленно ставить какие-либо условия для достижения этого», – считает Аксенов.

По его словам, присоединение полуострова к России сделало его «неприступной крепостью».

Ранее депутат Верховной Рады Сергей Куницын высказал мнение, что у Украины был шанс удержать Крым в 2014 году, наделив Автономную Республику Крым дополнительными полномочиями. Заместитель председателя Комитета Государственного Совета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал эти высказывания «популизмом».


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