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На выборах Президента Финляндии победил действующий глава государства

29 января 2018, 07:10

После обнародования данных по выборам Ниинисте обратился к своим сторонникам со словами о сильном и прекрасном государстве.
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(Казань, 29 января, «Татар-информ»). На выборах Президента Финляндии победил действующий глава государства Саули Ниинисте. Об этом сообщает РИА «Новости».

Из 100 процентов проверенных бюллетеней Ниинисте принадлежат 62,7 процента голосов избирателей.

После обнародования данных по выборам Ниинисте обратился к своим сторонникам со словами о сильном и прекрасном государстве. Он пообещал, что страна останется открытой и будет прислушиваться к мнению мировой общественности.

«Мы являемся самой стабильной страной, это дорогого стоит», – заявил он.

Официальные итоги выборов в Финляндии подведут 30 января.

Месяц назад страну взбудоражила новость об утечке секретных данных в СМИ. Президент Финляндии тогда предположил, что последствия случившегося будут масштабными.


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