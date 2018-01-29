На Земле окончательно вымерла восточная пума

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). На Земле официально перестала существовать восточная пума. Об этом пишут «Известия».

По данным СМИ, распоряжение об исключении данного вида из федерального списка диких животных США, находящихся под угрозой исчезновения, приняло Правительство Соединенных Штатов. На основании документа восточная пума признана полностью вымершей.

Как отмечается в распоряжении, с 1938 года неизвестно ни одного факта обнаружения животного на территории США.

Восточная пума водилась на северо-востоке США и юго-востоке Канады, от Теннесси до восточного Мичигана.

Известно, что пумы редко нападают на человека, предпочитая его избегать. Однако несколько лет назад дикая пума спровоцировала панику в пригороде Лос-Анджелеса.