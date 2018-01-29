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Сын Высоцкого поблагодарил нижнекамцев за теплый прием

29 января 2018, 07:52 , Фото: www.e-nkama.ru

Сын Высоцкого поблагодарил нижнекамцев за теплый прием Подводя итоги, Высоцкий отметил, что подобного проекта еще не было, город Нижнекамск стал «первопроходцем».
В Нижнекамске стартовал общероссийский проект «Высоцкий в нашем городе»
Певцов и Дюжев выступят с местными коллективами на концерте «Высоцкий в Нижнекамске»

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Никита Высоцкий, сын поэта и актера Владимира Высоцкого, поблагодарил жителей Нижнекамска за теплый прием на концерте «Высоцкий в нашем городе», сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Подводя итоги, Высоцкий отметил, что такого проекта еще не было, город Нижнекамск стал «первопроходцем». По его словам, здесь царит энергия и любовь, он приезжает сюда, как к себе домой.

27 января в Нижнекамске стартовал проект «Высоцкий в нашем городе», приуроченный к 80-летию со дня рождения поэта и актера Владимира Высоцкого. В мероприятии приняли участие Дмитрий Дюжев, Сергей Гармаш, Дмитрий Певцов, Сергей Галанин, Ольга Кормухина, Алексей Белов, Евгений Дятлов и другие артисты.

Поблагодарил за теплую встречу и Дмитрий Дюжев, который уже четвертый год подряд приезжает в Нижнекамск. До начала вечернего концерта актер побывал в центральной городской библиотеке им. Г. Тукая, где в теплой и дружеской атмосфере прочел свои любимые стихи и ответил на вопросы зрителей.


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