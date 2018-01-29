Сын Высоцкого поблагодарил нижнекамцев за теплый прием

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Никита Высоцкий, сын поэта и актера Владимира Высоцкого, поблагодарил жителей Нижнекамска за теплый прием на концерте «Высоцкий в нашем городе», сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Подводя итоги, Высоцкий отметил, что такого проекта еще не было, город Нижнекамск стал «первопроходцем». По его словам, здесь царит энергия и любовь, он приезжает сюда, как к себе домой.



27 января в Нижнекамске стартовал проект «Высоцкий в нашем городе», приуроченный к 80-летию со дня рождения поэта и актера Владимира Высоцкого. В мероприятии приняли участие Дмитрий Дюжев, Сергей Гармаш, Дмитрий Певцов, Сергей Галанин, Ольга Кормухина, Алексей Белов, Евгений Дятлов и другие артисты.

Поблагодарил за теплую встречу и Дмитрий Дюжев, который уже четвертый год подряд приезжает в Нижнекамск. До начала вечернего концерта актер побывал в центральной городской библиотеке им. Г. Тукая, где в теплой и дружеской атмосфере прочел свои любимые стихи и ответил на вопросы зрителей.