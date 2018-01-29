Зимние спортивно-исторические игры «Кыш Батыр» пройдут в Болгаре

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). На территории Болгарского музея-заповедника 11 февраля пройдут зимние спортивно-исторические игры «Кыш Батыр», сообщает пресс-служба музея.



Зимний фестиваль, который будет проводиться впервые, задуман как историческое многоборье.





На протяжении всего дня для гостей будут работать интерактивные и спортивные исторические площадки, где можно будет не только познакомиться со средневековыми состязаниями, но и попробовать свои силы. Основной площадкой станет трасса соревнований с центральной частью – стрельбищем.





Зрителей ждет зимнее состязание батыров – лыжные гонки на охотничьих лыжах, стрельба из традиционного лука и метание копий на стрельбище, препятствия на маршруте.