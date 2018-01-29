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Зимние спортивно-исторические игры «Кыш Батыр» пройдут в Болгаре

29 января 2018, 04:29

Зимние спортивно-исторические игры «Кыш Батыр» пройдут в Болгаре Зрителей ждет зимнее состязание батыров – лыжные гонки на охотничьих лыжах, стрельба из традиционного лука и метание копий на стрельбище.
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(Казань, 29 января, «Татар-информ»). На территории Болгарского музея-заповедника 11 февраля пройдут зимние спортивно-исторические игры «Кыш Батыр», сообщает пресс-служба музея.

Зимний фестиваль, который будет проводиться впервые, задуман как историческое многоборье.



На протяжении всего дня для гостей будут работать интерактивные и спортивные исторические площадки, где можно будет не только познакомиться со средневековыми состязаниями, но и попробовать свои силы. Основной площадкой станет трасса соревнований с центральной частью – стрельбищем.



Зрителей ждет зимнее состязание батыров – лыжные гонки на охотничьих лыжах, стрельба из традиционного лука и метание копий на стрельбище, препятствия на маршруте.

 


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