Жители Нижнекамска определят проекты для благоустройства на ближайшие пять лет

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Руководство Нижнекамска предложило жителям города определить территории, которые необходимо благоустроить в первую очередь, а также дополнить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» своими идеями. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Жители вместе с властями будут обсуждать и выбирать городские пространства в несколько этапов в рамках проекта «Выбираем вместе, Нижнекамск».

В ходе первого этапа жителям предлагается рассмотреть список общественных пространств, который планируется включить в пятилетнюю программу по благоустройству. Горожане должны будут выбрать из него те территории, которые необходимо благоустроить в первую очередь, а также внести свои предложения. Первый этап продлится до конца февраля.

По итогам первого этапа будет сформирован список городских пространств на включение их в муниципальную программу, за которую жители города окончательно проголосуют весной.