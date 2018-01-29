В Новой Зеландии построят первое хранилище электроэнергии

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Компания Mercury инвестирует 2 млн долларов в строительство первого в Новой Зеландии хранилища электроэнергии от Tesla мощностью и производительностью 1МВт/2МВт в час, сообщает портал «Хайтек» со ссылкой на Electrek.

Система хранения электроэнергии будет полностью интегрированная в общую энергосистему.

Хранилище позволит продавать излишки электричества как на оптовом рынке электроэнергии, так и на резервных рынках. По данным Mercury, Tesla Powerpack 2 установят и подключат к сети уже в августе 2018 года.