Казань примет хоккейные соревнования формата «четыре на четыре»

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Казань окажется среди 11 городов России, которые примут хоккейные соревнования формата «четыре на четыре». Кроме столицы Татарстана турнир приедет и в Альметьевск.

Как сообщают организаторы, правила «Red Bull Шлем и Краги» несложные: каждая команда включает по шесть игроков, которые сражаются на время по схеме «четыре на четыре», при этом вратарей на льду нет. Каждый матч проходит в два периода по 15 минут с пятиминутным перерывом.

Принять участие в необычных состязаниях может каждый, кто пришлет свою заявку на турнир. Отборочный этап в Казани пройдет 17 – 18 февраля на катке «Трудовые резервы». Национальный финал состоится 5 марта в Москве.