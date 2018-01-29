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Казань примет хоккейные соревнования формата «четыре на четыре»

29 января 2018, 00:17

Отборочный этап в Казани пройдет 17 – 18 февраля на катке «Трудовые резервы».
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(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Казань окажется среди 11 городов России, которые примут хоккейные соревнования формата «четыре на четыре». Кроме столицы Татарстана турнир приедет и в Альметьевск.

Как сообщают организаторы, правила «Red Bull Шлем и Краги» несложные: каждая команда включает по шесть игроков, которые сражаются на время по схеме «четыре на четыре», при этом вратарей на льду нет. Каждый матч проходит в два периода по 15 минут с пятиминутным перерывом.

Принять участие в необычных состязаниях может каждый, кто пришлет свою заявку на турнир. Отборочный этап в Казани пройдет 17 – 18 февраля на катке «Трудовые резервы». Национальный финал состоится 5 марта в Москве.


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