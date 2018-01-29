В Елабуге продолжат ремонтировать учреждения образования

(Елабуга, 29 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году в Елабуге за счет республиканской казны будут отремонтированы два объекта образования. Капитальный ремонт будет проведен в детском саду № 24. На эти работы выделяются 44,6 млн рублей, сообщает пресс-служба главы района.

Кроме того, в этом году запланированы ремонтные работы на 19 млн рублей в школе села Лекарево.

В Елабужском районе в прошлом году также было много сделано для улучшения сферы образования. Так, в начале 2017 года было завершено перепрофилирование Костенеевской средней школы, начатое еще в 2016 году благодаря помощи Президента РТ. Здесь были пристроены школьная столовая и детский сад. Работы выполнены на сумму более 63 млн рублей. Также закончена реконструкция школы-сада в Старой Мурзихе (21 млн рублей), и проведены ремонты детского сада № 22 (Татарстан выделил 23,8 млн рублей, из местного бюджета – 1,3 млн рублей), школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья (18,7 млн рублей), двух подростковых клубов (2,7 млн рублей) за счет бюджета республики.

Кроме того, в учреждениях образования были выполнены работы по адаптации объектов для маломобильного населения: подросткового клуба «Спутник», школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья и детского сада № 26.