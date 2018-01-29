Наименьшим спросом в Татарстане пользуются трудолюбивые и креативные сотрудники

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Наименьшим интересом у работодателей Татарстана пользуются трудолюбивые и креативные кандидаты, а также сотрудники, умеющие работать в режиме многозадачности. К такому парадоксальному выводу пришли специалисты рекрутингового портала HeadHunter, проанализировав размещенные вакансии о найме персонала.

Лидерами приоритетных для работодателей личных и профессиональных качеств кандидатов стали ответственность (26 процентов), коммуникабельность (15 процентов), грамотная речь и стрессоустойчивость (по 10 процентов). Следующими по значимости наниматели отмечают умение работать в команде (8 процентов) и исполнительность (7 процентов).

«Это личные качества, наличие которых работодатели указывали как очень желательные в вакансиях. Интересно, что тройка лидеров по личным качествам не меняется в зависимости от региона Поволжья. Если же посмотреть на профессиональные качества, то для многих компаний все еще актуально, чтобы кандидаты уверенно владели ПК. Это требование указано в 18 процентах проанализированных вакансий, на второй строчке находится навык ведения деловых переговоров (12 процентов), на третьей – знание английского языка (7 процентов)», – прокомментировала ведущий менеджер по PR HeadHunter Поволжье Екатерина Агапова.

