В исторической части Елабуги построят новую врачебную амбулаторию

(Елабуга, 29 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году в Елабуге будет построена новая врачебная амбулатория, которая будет обслуживать жителей исторической части города. На сегодня определено место будущей поликлиники, ведутся проектные работы, сообщили в исполкоме района.

Строительство нового медицинского объекта будет вестись за счет республиканской казны. Всего бюджет выделяет 12,3 млн рублей. Таким образом, Елабуга в этом году завершает республиканскую программу по строительству врачебных амбулаторий.

«Объект площадью 180 кв. м расположится на улице Городищенская, в исторической части города, а значит, его внешний облик будет соответствовать местности. На днях определится цветовое решение фасада, которое будет согласовано главным архитектором Елабуги», – рассказал директор Департамента строительства Елабужского района Рамис Ильязов.

Это будет третья врачебная амбулатория, которая строится в городе по президентской программе.

«Этим объектом мы завершаем президентскую программу. На сегодня в городе построены уже две амбулатории, которые также расположились в исторической части города. Все эти медучреждения должны разгрузить филиал № 2 городской поликлиники, чье здание сегодня находится в аварийном состоянии. С открытием врачебной амбулатории на Городищенской мы сможем закрыть аварийное здание филиала», – отметил Ильязов.

В 2016 году новая амбулатория была открыта на улице Горького, а в прошлом году модульный офис заработал по адресу: ул. Тукая, д. 8а.