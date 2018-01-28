Евгений Колесников: Я уже выходил в стартовом составе

(Казань, 28 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Защитник УНИКСа Евгений Колесников провел с «Пармой» в Единой лиге ВТБ один из лучших матчей в сезоне, набрав 11 очков, сделав три перехвата и два подбора. УНИКС победил 84:70, и Колесников прокомментировал домашний успех команды.

«Не могу сказать, что это был мой лучший матч в сезоне. Были у меня и другие неплохие игры. Но для меня главное, что команда побеждает. Да, сегодня у меня получалось и в защите, и в нападении. Хотелось, чтобы в каждой игре был такой результат. И выход в стартовом составе не стал для меня неожиданностью, я уже выходил несколько раз в старте. Я готовился к игре, и мне без разницы, где выходить, – в старте или на замену. Конечно, приятно начинать в стартовом составе, хотелось бы так выходить в каждой игре, чтобы сделать все для своей команды и партнеров», – отметил Колесников.

Говоря о сопернике, «Парме», он подчеркнул, что ныне в Перми совсем другая команда, чем в прошлом сезоне.

«Конечно, сейчас у “Пармы” совсем другая команда. Сменился тренерский состав, поменялись игроки. Отличается и стиль игры, пермяки быстро бегут сейчас. Поэтому нашей задачей было остановить их быстрый прорыв. И мы в принципе с этим справились», – подчеркнул Колесников.

Он не стал делать различий в игре УНИКСа в лиге ВТБ и Кубке Европы, посчитав, что в обоих турнирах сильные соперники.

«Я не могу сказать, что уровень соперников в этих турнирах разный, и в лиге ВТБ весьма высокий уровень команд. Может быть, порой нам где-то не хватает настроя, где-то удача отвернулась от нас в каких-то моментах. Но я думаю, что если мы будем показывать такую же энергию, как сегодня, то будем хорошо играть что в лиге ВТБ, что в топ-16 Кубка Европы», – посчитал Колесников.