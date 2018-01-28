Димитрис Прифтис: Важно сохранить хорошую позицию в лиге ВТБ

(Казань, 28 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу в Единой лиге ВТБ над «Пармой» (84:70), подчеркнув, что доволен игрой всех без исключения своих подопечных.

«Очень важная игра, как и любая домашняя, особенно в лиге ВТБ, где нам нужно сохранить хорошую турнирную позицию. Я удовлетворен вкладом всех наших ребят. Хорошая игра была что в нападении, что в защите. Нам сегодня было важно справиться без травмированного Колома, он не играл только поэтому. Поздравляю “Парму” с хорошей игрой. Но впереди игра с “Виллербаном” в Кубке Европы, там нас ожидает сражение за попадание в плей-офф», – сказал Прифтис.

Наставник УНИКСа вспомнил предыдущий матч в Реджи-Эмилии, где УНИКС проиграл, и пояснил причины неудачи.

«Мы мощно начали, энергично. Но порой в игре появляются тактические нюансы, и если не накажешь соперника в первых трех владениях, то теряешь уверенность, сначала это происходит в голове, затем на паркете. Я знал, что большую разницу в счете невозможно сохранять на протяжении всей игры. Но проблема в том, что в заключительной четверти мы не справились, принимали неправильные решения. Все это привело к плохому исполнению. В равной игре все решают две – три детали. Я очень расстроен. Но теперь нам нужно показать характер с “Виллербаном”. Если пройдем “Виллербан”, то у нас появятся шансы на выход в плей-офф, а то, что матч пройдет во Франции, это неважно, нам все равно, где играть, – дома или на выезде», – отметил Прифтис.

Отвечая на вопрос о разных составах, которые УНИКС выставляет в лиге ВТБ и Кубке Европы, Прифтис согласился, что иногда это приводит к не лучшим последствиям.

«Да, сегодня не играл Данило Анджушич. Я им доволен, он старается на тренировках. Но я подумаю, как быть дальше», – призадумался Прифтис.