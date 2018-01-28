ГИБДД Татарстана призывает водителей воздержаться от поездок за город

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). По данным синоптиков, в Татарстане ночью и днем 29 января ожидается сильный ветер до 18 м/с, ухудшение видимости до 2000 м, а также возможно образование заносов на дорогах, сообщает пресс-служба ГИБДД МВД по РТ.

Госавтоинспекция Татарстана рекомендует водителям воздержаться от поездок за город, а также напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать ПДД и быть крайне осторожными и внимательными.

Водителям следует перемещаться на скорости, которая обеспечит безопасность в сложных погодных условиях. Необходимо избегать опасных маневров и пользоваться ремнями безопасности. Детей в салоне авто нужно перевозить в строгом соответствии требованиям ПДД.