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ГИБДД Татарстана призывает водителей воздержаться от поездок за город

28 января 2018, 21:27

Из-за сильного ухудшения погодных условий ночью и днем 29 января водителям следует быть особенно внимательными на дорогах.
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(Казань, 28 января, «Татар-информ»). По данным синоптиков, в Татарстане ночью и днем 29 января ожидается сильный ветер до 18 м/с, ухудшение видимости до 2000 м, а также возможно образование заносов на дорогах, сообщает пресс-служба ГИБДД МВД по РТ.

Госавтоинспекция Татарстана рекомендует водителям воздержаться от поездок за город, а также напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать ПДД и быть крайне осторожными и внимательными.

Водителям следует перемещаться на скорости, которая обеспечит безопасность в сложных погодных условиях. Необходимо избегать опасных маневров и пользоваться ремнями безопасности. Детей в салоне авто нужно перевозить в строгом соответствии требованиям ПДД.


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