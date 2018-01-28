Ирина Королева: В первой партии «Заречье» нас удивило

(Казань, 28 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Блокирующая женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» прокомментировала победный матч против «Заречья-Одинцово».

По словам Королевой, игроки соперника удивили казанских девушек в первой партии.

«Мы готовились к этому, но, видимо, надеялись пережить это малой кровью. Поэтому был провал в первой партии – мы вели, потом проиграли много мячей подряд. Нельзя сказать, что на этот матч вышел не основной состав. Думаю, немного была неуверенность со стороны Ани (Котиковой – прим. Т-и), но мы все были за нее, помогли друг другу, поэтому показали результат. Во второй партии у нас было то же самое, что и в первой: много ведем, потом проигрываем. Это нестабильность, потеря концентрации, как в начале сезона: тогда это была несыгранность, потому что только собрались, а сейчас это, похоже, усталость и большое давление: хочется выиграть всех, играть хорошо, да и январь у нас получился напряженным. Пусть все это останется в январе. Было немного волнения, потому что за нами наблюдал тренер сборной. В таких ситуациях хочется максимально себя показать. Но ты уже взрослый, состоявшийся игрок, поэтому умеешь с этим справляться», – отметила Королева.