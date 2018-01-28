Александр Перепелкин: У «Заречья» полетела подача, на эмоциях у них пошло

(Казань, 28 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Старший тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Александр Перепелкин после победы над «Заречьем-Одинцово» подчеркнул, что в начале игры соперник создал сложности мощной подачей.

Первую партию игроки «Заречья» выиграли, а «динамовки» Казани показали не лучшую игру.

«В первом сете игроки "Заречья" сильно заряжали подачу, на эмоциях у них пошло дело. Подача – это очень важный момент для команды, которая хочет с нами бороться. У них полетела подача, а мы немного не справились с этим. В других элементах мы были не хуже, и дальше это было видно: когда не было равной игры, когда подача у соперника уже не так летела. Видно, как "Заречье" прибавляют: молодые и перспективные девочки играют в хороший волейбол, поэтому прогрессируют», – подчеркнул Перепелкин.

Переломным моментом матча стала замена связующей у «Динамо» – во втором сете вместо Ирины Филиштинской на площадку вышла Евгения Старцева.

«Я не увидел, что Ира (Филиштинская – прим. Т-и) плохо играла. Мы все это еще проанализируем, но сейчас успели с тренерами перекинуться парой слов. Есть такие вещи, бывает простой человеческий фактор. Например, в прошлом году бывали матчи, когда у Жени (Старцевой – прим. Т-и) вроде бы все получалось, но выходила Ирина – игра переворачивалась в нашу пользу. Мы знаем, что они обе примерно равны, просто так случилось сегодня. Котикова? Она провела три последних матча и одна из лучших в составе сейчас. Умение решать концовки приходит через игры. У "Заречья", например, некому решать, кроме молодежи. Когда рядом с Котиковой есть люди, которые помогают ей решать какие-то проблемы. И это уже другая психология. А когда ты чувствуешь себя неотъемлемой частью команды, ты прибавляешь», – добавил наставник.