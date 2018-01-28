Вадим Панков: Взяв одну партию, мы перестали играть

(Казань, 28 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер женского волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Вадим Панков после поражения от казанского «Динамо» заявил, что после победы в первом сете его команда перестала играть.

По словам Панкова, у «Заречья» был хороший настрой, который волейболистки показали в первом сете.

«Подача удавалась, были хорошие моменты игры в защите, контратаковали, но не более того. Команда рассыпалась буквально на глазах – выиграв партию, мы прекратили играть. Кроме связующих игроков у нас на площадке не было нормальных, мыслящих игроков. К сожалению, наши девочки не могут играть на таком уровне довольно долго – максимум полчаса, потом все просто-напросто рассыпается, игроки перестают понимать ситуацию, двигаться, доставать мячи. Это связано с низкой компетенцией, люди пока еще непрофессиональны, потому что они студенты все еще. Руссу? Конечно, это и к ней относится – она еще растет, она 1999 года рождения. Ее сегодня не хватало в связи с физической подготовкой. Моментами она что-то показывает, но пока не может держать игру стабильно – ей нужно работать в тренажерном зале, чтобы ее хватало на игру, чтобы она прыгала. Технику также нужно ставить, но в ее игре есть и хорошие моменты», – подчеркнул Панков.

Также наставник «Заречья» и сборной России прокомментировал ситуацию со связующей казанской команды Ириной Филиштинской. В одном из интервью журналисты приписали Панкову слова о том, что Филиштинской в сборной не будет никогда.

«Кого могу назвать в качестве кандидатов в сборную из "Динамо"? Всю команду. Филиштинская? Я обратился в редакцию издания, они дали опровержение, я извинился перед Ириной. Корреспонденты повели себя безобразно. Я сказал о том, что в этом году я не планирую ее вызывать. Они написали безобразный заголовок, отвратительно просто. С Ирой я играл на Универсиаде, она мне как дочь. Я обратился в редакцию: "Пишите опровержение". Они написали, изменили статью на сайте. Но все равно должно быть стыдно такое писать. Все ждут сенсаций, но нельзя же стравливать нашу волейбольную семью. Мы работаем друг с другом много лет, и вдруг такие заголовки. Это ужасно», – добавил Панков.