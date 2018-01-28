Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Заречье-Одинцово» в чемпионате России

(Казань, 28 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» одержал 22-ю победу подряд – на своей площадке подопечные Ришата Гилязутдинова в четырех партиях переиграли «Заречье-Одинцово» в матче 16-го тура чемпионата страны. Для главного тренера «Динамо» победа наверняка получилась особенной, ведь он обыграл коллегу, с которым еще недавно конкурировал за пост главного тренера женской сборной России.

Именно тренерская дуэль смотрелась главным очным противостоянием этого матча: по мнению специалистов, Гилязутдинов и главный тренер «Заречья-Одинцово» Вадим Панков имели практически равные шансы на пост наставника национальной сборной. Всероссийская федерация волейбола отдала предпочтение Панкову, который после назначения уже успел отметиться парой громких заявлений – к примеру, главный тренер сборной исключил приглашение в команду связующей казанского «Динамо» Ирины Филиштинской по некой загадочной причине.

После утверждения Панкова наставником сборной Гилязутдинов отметил, что спокойно относится к решению ВФВ и намерен сотрудничать с новым тренером главной команды страны. Несмотря на это, перед очной встречей ему наверняка хотелось обыграть своего визави.

Для «Заречья-Одинцово» нынешний сезон является юбилейным – команде исполнилось 30 лет. Празднуют его подмосковные волейболистки пока неплохо: после 15-го тура они занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата. «Динамо» же уверенно возглавляет табель о рангах российской Суперлиги, одержав 14 побед в 15 матчах.

Главной звездой подмосковного клуба сегодня с уверенностью можно назвать связующую Екатерину Панкову, которая пришла в команду своего отца из московского «Динамо» по ходу нынешнего сезона. В остальном «Заречье» вполне можно назвать командой молодых и перспективных игроков, которых Панков растит из сезона в сезон и которых затем расхватывают более маститые российские клубы. Именно в Одинцово, кстати, в аренде поиграла Ирина Воронкова, прежде чем стать основной доигровщицей казанского «Динамо».

В стартовом составе «Заречья-Одинцово» на матч вышли Панкова, блокирующие Анна Мельникова и Валерия Гончарова, диагональная Виктория Руссу, доигровщицы Мария Воробьева и Татьяна Юринская, а также либеро Кристина Курносова. У «Динамо» игру с первых минут начали связующая Филиштинская, доигровщицы Воронкова и Анна Котикова, диагональная Наталья Маммадова, блокирующие Ирина Королева и Анастасия Самойленко, либеро Екатерина Уланова.

На первых минутах отлично себя проявил казанский блок, который по разу без вариантов накрыл Руссу и Воробьеву, а также дважды – Юринскую. Во многом именно этим элементом хозяева заработали себе небольшое преимущество к первому техническому перерыву (8:5). До паузы в атаке хорошо поработали Маммадова и Воронкова, сразу почувствовав уверенность в себе.

После перерыва подопечные Гилязутдинова отдали пять розыгрышей подряд, поскольку непреодолимым препятствием для них стала подача Руссу – наставнику «Динамо» пришлось даже брать перерыв, дабы успокоить игроков. Сняться с неприятной подачи казанским девушкам удалось только при -3 результативной атакой Самойленко.

У «Заречья» удачно вышла на замену Ольга Богданова, которая реализовала несколько сложных мячей и закрыла блоком Маммадову. В итоге ко второму техническому перерыву уже гости вели три очка (16:13). Разрыв хозяева очень скоро ликвидировали – эйс Котиковой установил равный счет на табло, что предрекало интересную концовку партии. Ожидания вполне оправдались, но с негативным оттенком для хозяев: подопечные Панкова взяли первый сет с минимальным разрывом.

После упущенной партии казанские девушки, похоже, серьезно на себя разозлились и выиграли стартовый отрезок со счетом 7:0. Правда, тут же на подаче Богдановой пять очков подряд забрали гости – к первой технической паузе на табло красовался такой же счет, как и в первом сете. Неубедительнее всех у «Динамо» выглядела Котикова: соперники нередко находили ее своей подачей, и молодая доигровщица справлялась с приемом через раз. Но первой с площадки Гилязутдинов убрал Филиштинскую – связующая, видимо, не справилась и уступила свое место Евгении Старцевой.

«Заречье» забуксовало на подаче Воронковой: дважды в блок уткнулась Руссу, в аут атаковала Юринская, в одном из эпизодов гости не разобрались в приеме. Все это принесло хозяевам вполне осязаемый перевес в счете (16:9), который нельзя было упускать. Этого, к счастью местных болельщиков, не произошло – «динамовки» нисколько не сбавили оборотов и разгромили соперника во втором сете. Точку в партии поставила ошибка Богдановой на подаче: 25:14 в пользу «Динамо» и 1:1 по сетам.

В третьей партии для соперников все началось заново – и те, и другие демонстрировали завидный характер и не отпускали друг друга в отрыв. Хозяева играли нервно: в одном из эпизодов «динамовки» просто не смогли принять фрибол, который мог обернуться брейком для команды. У гостей никак не могла войти в игру Руссу – ее сначала в очередной раз остановили блоком, после чего она засадила мяч далеко в аут. Блок в этом матче стал визитной карточкой для «Динамо», причем появление Марины Марюхнич вместо Самойленко никак не сказалось на стройности казанских порядков. Именно беспомощность Руссу в атаке стала одной из главных причин провала «Заречья» – ко второй технической паузе подопечные Гилязутдинова вели с комфортным преимуществом (16:10). Сложности в атаке подкосили диагональную гостей психологически: даже подача, которой Руссу доставляла Казани неприятности, разладилась, и Панков посадил ее в запас. Спасителей Отечества в составе гостей не нашлось – третий сет они отдали с еще более серьезным отставанием, чем второй.

Несмотря на разгром, подопечные Панкова оружия не сложили: четвертую партию они начали вровень с соперниками, и вскоре сумели выйти вперед – волейболистки «Заречья» дважды подряд накрыли блоком Котикову и Маммадову. Лидерство гостей получилось краткосрочным, поскольку уже к техническому перерыву «динамовки» имели +2. Очень скоро этот перевес вырос за счет грамотных действий хозяев в атаке и на подаче, а также благодаря ошибкам гостей – у «Заречья» не получалось практически ничего, мяч откровенно валился из рук. В итоге ко второму техническому перерыву хозяева имели такое же преимущество, что и в третьей партии. Плюс ко всему сразу после паузы двумя эйсами выстрелила Старцева, а в защитных порядках подмосковной команды царила полная неразбериха. Этим воспользовалась еще и Воронкова, выбив мощнейшей подачей с приема Юринскую. В комфортных условиях связующая «Динамо» стала практически всегда задействовать первый темп, потому что это приносило результат – Королева реализовала три атаки из трех за несколько минут партии. Сомнений в победе хозяев ни у кого уже не возникало, и окончательно успех казанских девушек оформил тройной блок: подопечные Гилязутдинова одерживают 22-ю победу подряд во всех турнирах.

Волейболистки, женщины. Чемпионат российской Суперлиги 2017/2018. 16-й тур.

«Динамо-Казань» – «Заречье-Одинцово» – 3:0 (23:25, 25:14, 25:11, 25:14).