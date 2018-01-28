Ученые разработали новую защиту от укусов комаров

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Ученые создали ряд разработок, которые помогут человечеству в борьбе с укусами комаров, являющихся переносчиками опасных заболеваний, сообщает РИА «Новости».

Биологи из Вашингтонского университета в США пришли к выводу, что комары способны запоминать запахи, связанные с опасностью, и избегать их. Запоминать запахи комарам помогает гормон дофамин.

В ходе эксперимента самок желтолихорадочного комара посадили на ткань с запахами людей и мышей. Когда жалящие насекомые пытались ее укусить, то получали сильные волны вибрации – своеобразную симуляцию жертв от укусов.

Через сутки комаров выпустили в пространство с двумя коридорами – без запаха и с запахами предыдущего эксперимента. Насекомые предпочли избежать запаха жертв, давших отпор.

Ученые предполагают, что комаров можно научить бояться запахов людей, генетически нарушив выработку дофамина.

