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Сборная России по биатлону стала второй в смешанной эстафете на чемпионате Европы

28 января 2018, 18:38

Победу одержала сборная Украины, допустив шесть ошибок на огневых рубежах.
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(Набережные Челны, 28 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Сборная России по биатлону стала второй в смешанной эстафете на чемпионате Европы. Соревнования завершились сегодня в итальянском Риднау.

Допустив в целом девять ошибок, россияне стали вторыми с отставанием от первого места в 11,7 секунды. За Россию стреляли и бежали Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Евгений Гараничев и Александр Логинов.

Победу одержала сборная Украины, допустив шесть ошибок на огневых рубежах, третье место – у сборной Норвегии с четырьмя ошибками.

До Олимпиады-2018 биатлонисты примут участие в первенстве Европы по биатлону среди юниоров (IBU Junior Open European Championships), которое пройдет с 31 января по 4 февраля в словенском Поклюке. Также спортсменов ждет шестой этап Кубка IBU (Европы) с 2 по 3 февраля в итальянском Мартель-Валь-Мартелло.


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