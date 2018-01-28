В Зеленодольске определили лучших в автомодельном спорте

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Профи автомодельного спорта назвали в Зеленодольске, где завершились открытые соревнования в классе радиоуправляемых и простейших моделей среди школьников. Об этом сообщают «Новости Зеленодольска».

Турнир был посвящен Дню инженерных войск и собрал 18 юных автомоделистов.

По итогам соревнований лучшим в фигурном вождении и групповых гонках оказался Михаил Беляйчев. Первое место в категории «РМ-1 и ЭЛ-4» заняла Алсу Гафиатуллина. В категории «Модель с резиновым и воздушным винтом» самый хороший результат показала Юлия Панфутова.