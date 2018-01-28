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Спорт

В Зеленодольске определили лучших в автомодельном спорте

28 января 2018, 21:52

Турнир был посвящен Дню инженерных войск.
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(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Профи автомодельного спорта назвали в Зеленодольске, где завершились открытые соревнования в классе радиоуправляемых и простейших моделей среди школьников. Об этом сообщают «Новости Зеленодольска».

Турнир был посвящен Дню инженерных войск и собрал 18 юных автомоделистов.

По итогам соревнований лучшим в фигурном вождении и групповых гонках оказался Михаил Беляйчев. Первое место в категории «РМ-1 и ЭЛ-4» заняла Алсу Гафиатуллина. В категории «Модель с резиновым и воздушным винтом» самый хороший результат показала Юлия Панфутова.


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