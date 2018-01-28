Береговая охрана Турции запретила греческим кораблям подплыть к спорным островам

(Казань, 28 января, «Татар-иинформ»). Два греческих корабля не смогли попасть к островам Кардак в Эгейском море, так как им преградила путь береговая охрана Турции. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на агентство Anadolu.

По данным СМИ, на одном из морских судов плыл глава Минобороны Греции Панос Камменос, который намеревался высадиться на Кардакские скалы, расположенные к западу от побережья Бодрума, чтобы возложить венок в память о событиях 1996 года.

С тех пор как в феврале 1996-го Европарламент «присудил» небольшие необитаемые острова Кардак Греции (Турция не признала решения), диалог о разделе бассейна Эгейского моря продолжается: стороны периодически обвиняют друг друга в нарушении как территориальных вод, так и воздушного пространства.