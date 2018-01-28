Билл Гейтс пожертвовал 40 млн долларов на коров

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Ученые Эдинбургского университета начали работу над вакциной для домашнего скота, которая позволит увеличить выносливость животных и повысить их производительность. Деньги на исследования выделил один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс.

По данным РИА «Новости», речь идет о сумме в 40 миллионов долларов, которая была переведена на счет некоммерческой организации GALVmed.

В планах ученых – создать таких коров, которые совместят черты европейских и африканских особей и будут иметь высокую производительность и выносливость в условиях жары.

По словам миллиардера, исследование позволит коровам давать в четыре раза больше молока.