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NASA показало редкие фотографии звездного скопления в созвездии Паруса

28 января 2018, 18:22

NASA показало редкие фотографии звездного скопления в созвездии Паруса Происхождение кластера NGC 3201 до сих пор остается загадкой для астрономов.
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(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало снимок звездного скопления в созвездии Паруса, сделанный космическим телескопом Hubble.

На фотографии запечатлено открытое в 1826 году шотландским астрономом Джеймсом Данлопом шаровое скопление NGC 3201. Оно включает сотни тысяч звезд и находится примерно в 16 тыс. световых лет от Солнечной системы.

Происхождение этого звездного кластера до сих пор остается загадкой для исследователей. Недавно ученые обнаружили находящуюся в его центре черную дыру – это произошло благодаря звезде, вращающейся вокруг нее.

Кроме того, некоторые свойства отличают скопление от более чем 150 его собратьев, входящих в состав Млечного Пути. Скорость его движения по сравнению со скоростью движения Солнца очень высока. Движется оно к центру галактики, а не вращается вокруг него.

Необычное поведение NGC 3201 вызвало гипотезу о его возможном внегалактическом происхождении. Однако состав его звезд очень похож на состав светил других подобных кластеров, отмечается в сообщении NASA. 


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