Режиссер Мария Саакян умерла от рака в 37 лет

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Сегодня от рака скончалась известный российский режиссер Мария Саакян, у которой осталось пятеро детей. Она не дожила до своего 38-летия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кинокритика Андрея Плахова.

«Талантливый режиссер и хороший человек. Снимала авторское кино, глубоко личные фильмы, в которых отразился пережитый опыт армянского детства и эмиграции в Россию. Не шла на коммерческие компромиссы, очень требовательно относилась к профессии и к себе», – отметил Плахов.

Саакян родилась 1980 году в Ереване. В 1993-м вместе с семьей переехала в Москву, где в 1996-м поступила во ВГИК на факультет режиссуры кино и телевидения (мастерская Владимира Кобрина). Является режиссером таких фильмов, как «Прощание», «Маяк» (за него получила приз Союза армянских кинематографистов), «Это не я» (за картину удостоилась национальной кинопремии Армении «Айак»), «Энтропия», «Чеснок, лук и перец».