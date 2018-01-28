Сборная России по биатлону стала пятой в супермиксте на чемпионате Европы

(Набережные Челны, 28 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Сборная России по биатлону – лишь пятая в супермиксте (Single Mixed Relay) на чемпионате Европы. Сегодня завершающий день соревнований в итальянском Риднау.

За сборную России бежали и стреляли Кристина Резцова и Алексей Волков, они на двоих допустили девять промахов и финишировали пятыми.

Первой же стала сборная Норвегии с шестью промахами, вторыми оказались французы, третьими – американцы.

Сегодня же состоится смешанная эстафета, в которой примут участие Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Евгений Гараничев и Александр Логинов.