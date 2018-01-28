Красавица из Новосибирска завоевала титул «Мисс бикини мира-2018»

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Жительница России Дарья Хохлова завоевала титул «Мисс бикини мира-2018». Об этом красавица сообщила в своем Instagram, поблагодарив всех за поддержку.

«Топ 15 самых красивых девушек мира. И Miss Bikini World. Спасибо вам, дорогие мои, спасибо огромное за эту поддержку. Это было прекрасно!» – написала победительница.

Дарья Хохлова отобралась на конкурс «Мисс туризм-2018» как победитель регионального отбора. Девушка родом из Новосибирска. В прошлом году она стала обладательницей титула «Мисс туризм Новосибирск», также девушка является послом туризма в Новосибирске.

«Я хочу поделиться своей любовью к миру и укреплению мира и красоты во всем мире», – говорится в профиле девушки на сайте мероприятия.

Дарья работает моделью, любит петь и танцевать, учится в вузе.