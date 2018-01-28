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Политика, Общество

Разведке не понравилось заявление министра обороны Британии о российской угрозе

28 января 2018, 15:35

Анонимные источники поделились опасениями, связанными с разглашением секретной информации и нагнетанием паники.
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(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Сотрудники британской разведки «пришли в ярость» из-за заявления министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о российской угрозе. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на военные источники, передает РИА «Новости».

По мнению одного из собеседников издания, чиновник мог разгласить секретные данные, в том числе и предоставленные союзниками Соединенного Королевства. Случившееся может подорвать сотрудничество с партнерами, пояснил он.

Другой источник назвал заявления министра «дилетантскими» и подчеркнул, что никто не давал обоснованных количественных оценок людских потерь в результате удара по инфраструктуре страны. «Мы бы не хотели заниматься спекуляциями и поднимать панику», – добавил он. 

Ранее Уильямсон в статье, опубликованной в газете The Daily Telegraph, написал, что РФ готовит «план по уничтожению» критической инфраструктуры королевства.


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