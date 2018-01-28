На Кремлевской набережной закрывается новогодний городок

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Сегодня на Кремлевской набережной Казани закроется новогодний городок, работавший с 16 декабря прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба набережной.

Всех желающих из числа жителей и гостей столицы Татарстана приглашают посетить закрытие сказочного городка. В 19 часов Дед Мороз попрощается с детьми и отправится в заслуженный отпуск.

Городок сегодня будет работать по расписанию, с 12 до 22 часов.

В феврале место Деда Мороза и эльфов в городке займут другие сказочные персонажи, отмечается в сообщении.

Всего за время работы городка этой зимой в нем побывали свыше 400 тыс. человек.