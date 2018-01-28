На Украине прокомментировали заявление об опасности Высоцкого и Цоя

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович прокомментировал в своем Facebook’е вызвавшее широкую дискуссию заявление об опасности для Украины ряда российских и советских деятелей культуры.

Он подчеркнул, что не предлагал запрещать ни Высоцкого, ни Цоя, ни кого-либо еще, кроме лиц, открыто поддерживающих агрессию РФ. Однако добавил, что творчество может использоваться в политических целях.

«Надпись на пачке сигарет "Курение убивает" – это не запрет курить, а предостережение о возможных последствиях. Он касается не только этой пачки, даже не только этого бренда, а курения в целом», – проиллюстрировал Вятрович свою мысль.

Ранее директор Института национальной памяти Украины заявил, что не все «щупальца "русского мира"» отвратительны и очевидны, некоторые из них «более симпатичны, изысканны и респектабельны».

«"Ирониясудьбы", "восьмоемарта", булгаковы, пугачевы и даже высоцкие и цои в руках Кремля – эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения», – привел примеры Вятрович.