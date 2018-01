Илон Маск анонсировал выпуск безопасных огнеметов для борьбы с зомби

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Основатель корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск анонсировал выпуск безопасных огнеметов, которые могут пригодиться для борьбы с зомби. Он написал об этом в своем Twitter’е.

Сначала бизнесмен отметил, что огнемет производства еще одной его компании, The Boring Company, позволит «зажечь на любой вечеринке».

The Boring Company flamethrower guaranteed to liven up any party! https://t.co/n2FiZimJia

Затем Маск добавил, что купившие огнеметы не пожалеют о своем приобретении при начале зомби-апокалипсиса. «Работает против полчищ нежити – в противном случае мы вернем вам деньги!» – подчеркнул он.

When the zombie apocalypse happens, you’ll be glad you bought a flamethrower. Works against hordes of the undead or your money back!