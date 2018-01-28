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Общество, Hi-Tech

Илон Маск анонсировал выпуск безопасных огнеметов для борьбы с зомби

28 января 2018, 14:42

Предприниматель посоветовал не покупать его новое изобретение.
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(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Основатель корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск анонсировал выпуск безопасных огнеметов, которые могут пригодиться для борьбы с зомби. Он написал об этом в своем Twitter’е.

Сначала бизнесмен отметил, что огнемет производства еще одной его компании, The Boring Company, позволит «зажечь на любой вечеринке».

Затем Маск добавил, что купившие огнеметы не пожалеют о своем приобретении при начале зомби-апокалипсиса. «Работает против полчищ нежити – в противном случае мы вернем вам деньги!» – подчеркнул он.

Кроме того, он посоветовал не покупать свое новое изобретение и отметил, что не работает над организацией зомби-апокалипсиса для улучшения продаж.

Снимок огнемета предприниматель опубликовал в Instagram’е. 

 

Say hello to my little friend …

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)


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