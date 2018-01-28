Умер основатель компании IKEA Ингвар Кампрад

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). На 92-м году жизни в Швеции скончался основатель компании IKEA Ингвар Кампрад.

«Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланде. Он родился в 1926 году в Смоланде и уже в 17 лет основал IKEA. Ингвара будет очень не хватать, и его семья и сотрудники IKEA по всему миру будут вспоминать о нем с теплотой», – говорится в заявлении пресс-службы компании, опубликованном в ее Facebook’е.

Кампрад не только основал IKEA, но и сделал ее одним из крупнейших мировых ритейлеров. В конце 1980-х годов отошел от управления компанией, но сохранил должность советника, замечает «Интерфакс».

По оценке журнала Veckans Affärer, состояние бизнесмена равнялось 620 млрд крон (примерно 62 млрд евро).