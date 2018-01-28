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В Мамадыше восстановят собор Живоначальной Троицы

28 января 2018, 13:46

В Мамадыше восстановят собор Живоначальной Троицы Первый камень в фундамент воссоздаваемой церкви планируется заложить в мае этого года.
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(Казань, 28 января, «Татар-информ»). В Мамадыше этом году начнется восстановление разрушенного в советское время храма Живоначальной Троицы. Об этом пишет местная газета «Нократ».

Сейчас по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Феофана ведется разработка проекта здания. Первый камень в фундамент воссоздаваемой церкви планируется заложить в день празднования Троицы (Пятидесятницы) – 27 мая.

Собор будет возведен рядом с местом, где находился уничтоженный большевиками в 1933 году прежний храм, на въезде в гору Пожарка. Он будет вмещать от 150 до 200 прихожан – в полтора-два раза больше, чем действующая церковь преподобной Ксении Римляныни.

Настоятелем храма и председателем приходского совета правящий архиерей назначил протоиерея Димитрия Морозова. При этом последний остается благочинным Мамадышского округа и настоятелем церкви преподобной Ксении.

Сам священник необходимость возрождения храма объяснил активным развитием приходской жизни и ростом числа верующих, отмечает пресс-служба Казанской митрополии.

Строительство церкви ведется при активной поддержке главы Мамадышского района Татарстана Анатолия Иванова.


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